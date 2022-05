Kolumne von Jagoda Marinić

Es wird wieder über Intellektuelle geredet. Siehe das große Interesse an den Turbulenzen in der Schriftstellervereinigung PEN, siehe die starken Reaktionen auf die beiden offenen Briefe an Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Intellektuellen leben noch, ganz gleich, wie oft sie totgesagt wurden. Unklar bleibt weiterhin, wer intellektuell ist oder was Intellektuelle besser können sollen als andere, wenn auch sie im Streitfall, so wie die Schriftsteller in Gotha, doch nur "Arschloch!" schreien, statt eloquent das Wort zu führen.