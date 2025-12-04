Die Frage, welchen Einfluss die Jungen in der Politik haben, beantwortet seit Wochen jede Nachrichtensendung: Die „Junge Gruppe“ der Unionsfraktion im Bundestag treibt die schwarz-rote Koalition des Kanzlers Friedrich Merz vor sich her. Die Meldungen darüber machten Schlagzeilen, fast so groß wie die vom Ukraine-Krieg. Die Junge Gruppe trieb dieses Treiben bis an den Rand des Koalitionsbruchs. So etwas gab es in dieser Form in der bundesdeutschen Politik noch nie. Es ist dies ein neuer aufsehenerregender Ausdruck der zunehmenden politischen Fragmentierung.