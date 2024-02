CO₂-Neutralität:Die Koalition untergräbt ihre eigene Klimapolitik

Kommentar von Michael Bauchmüller

Es braucht einen gewissen Mut, in Deutschland noch mal das Fass mit der Speicherung von Kohlendioxid aufzumachen. "Carbon Capture and Storage", kurz CCS, ist gemeinhin nicht besonders beliebt. Rückt es doch einem Problem der Industrialisierung vor allem mit industriellen Methoden zu Leibe: Kohlendioxid wird aufgefangen und unterirdisch gespeichert. In einem Land, das in den Dingen oft mehr Pferdefüße sieht als Möglichkeiten, ist das eher was für spitze Finger.