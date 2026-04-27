König Charles III. und Königin Camilla haben am Montag ihre erste USA-Reise als britische Monarchen angetreten. Es gibt viel zeremonielles Bohei und am Dienstag eine Rede von Charles vor dem Kongress, es ist erst das zweite Mal, dass ein britischer Monarch vor dem Kongress spricht, und das erste Mal seit Elizabeth II. im Jahr 1991. Soweit der historische Rahmen dieses Besuches, dem im Londoner Regierungsviertel in Westminster große Bedeutung beigemessen wird, verbunden mit viel Hoffnung. Und einiger Nervosität: It’s Trump, you know.
MeinungUS-Reise von Charles III.Dieser Besuch wird Glamour-Bilder für Trump produzieren, aber sonst nichts
Kommentar von Michael Neudecker
Lesezeit: 3 Min.
Trotz der Schüsse vom Samstag trifft das britische Königspaar an diesem Montag in Washington ein. Europäische Diplomatie mit den Mitteln eines Palasts? Das würde voraussetzen, dass auch der Gastgeber Diplomatie will.
Autoindustrie:Stell dir vor, es ist Krieg und alles, was die Reichsten wollen, ist ein Rolls-Royce
Letztlich bauen sie bei Rolls-Royce in Goodwood nur Autos, aber als Autofirma sieht sich hier keiner. Sie konkurrieren eher mit Rolex, nicht mit Porsche. Und Luxus boomt halt auch in der Weltkrise. Für Spritpreise interessieren sich ihre Kunden ohnehin nicht.
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