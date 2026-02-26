Die AfD hat gewonnen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat verloren. Das ist das Ergebnis einer wichtigen Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln vom Donnerstag. Ist das ein Grund zur Freude? Bitte festhalten: Ja, ist es. Dies ist eine gute Entscheidung: Die Richter in Köln halten nämlich unbeirrt daran fest, dass die AfD derzeit eine einigermaßen heterogene Partei zu sein scheint (geprägt von aus unterschiedlichen Gründen und in unterschiedlichem Maße problematischen reaktionären, chauvinistischen bis hin zu offen extremistischen Kräften) und kein monolithischer Block. Das ist seriös.