Was denkt der eine wohl über die Motive des anderen? Scholz, Habeck und Lindner, diese Partner, am Dienstag im Bundestag.

Was tun nach dem Urteil zur Schuldenbremse? Der Koalitionsausschuss hat dazu getagt, nach den anderthalb Stunden ist aber nur eine Sache klar.

Wenn in Berlin der Koalitionsausschuss zusammenkommt, kann es schon mal passieren, dass er gar nicht mehr auseinandergeht - und in 30 Stunden Kompromisse produziert, deren Verfallzeit nur unwesentlich länger ist. Am Mittwoch aber war das Gegenteil der Fall. Nicht einmal eineinhalb Stunden saßen die Partei- und Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP mit Kanzler und führenden Ministern zusammen, da war's auch schon wieder vorbei.