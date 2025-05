Die Koalition startet so harmonisch, wie die Differenzen zwischen den Partnern groß sind

Kanzler Friedrich Merz und seine Partner SPD und CSU versprechen eine Politik, in der es nun „Schlag auf Schlag“ geht. Doch da ist Skepsis geboten.

In den ersten drei Wochen der neuen Bundesregierung stand die Außenpolitik im Vordergrund – angesichts der Weltlage ging das auch gar nicht anders. Die Kriege in der Ukraine und in Gaza, der Umgang mit der israelischen Regierung, der erratische Donald Trump, die US-Zollpolitik und manches mehr zogen die Aufmerksamkeit von Friedrich Merz auf sich. Schon ist die Rede vom Außen-Kanzler. Doch Deutschland braucht auch einen Innen-Kanzler. Und eine Regierung, die sich um die Probleme hierzulande kümmert.