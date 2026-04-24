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MeinungBundesregierungDie Koalition liefert – für die Fettnapfquote

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Kommentar von Robert Roßmann

Lesezeit: 2 Min.

Und sie machen einfach weiter so: Markus Söder (CSU), Friedrich Merz (CDU) sowie Bärbel Bas und Lars Klingbeil (beide SPD).
Und sie machen einfach weiter so: Markus Söder (CSU), Friedrich Merz (CDU) sowie Bärbel Bas und Lars Klingbeil (beide SPD). Ralf Hirschberger/AFP

Union und SPD wollten sich für ihren Tankrabatt feiern. Doch nichts da, stattdessen tritt der Kanzler eine Renten-Debatte los. Und auch der CSU-Chef eröffnet eine Diskussion, die gerade niemand braucht.

Die Probleme, die die Bundesregierung bewältigen muss, sind gewaltig. Im Äußeren wie im Inneren. Umso erstaunlicher ist es, wie viele Probleme sich die Regierung zusätzlich selbst schafft – auch diese Woche wieder. Der Bundestag hat den Tankrabatt beschlossen, die Koalition hätte sich dafür gerne feiern lassen. Doch stattdessen hat der Kanzler einen Rentenstreit losgetreten, der alles überlagert.

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