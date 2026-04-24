Die Probleme, die die Bundesregierung bewältigen muss, sind gewaltig. Im Äußeren wie im Inneren. Umso erstaunlicher ist es, wie viele Probleme sich die Regierung zusätzlich selbst schafft – auch diese Woche wieder. Der Bundestag hat den Tankrabatt beschlossen, die Koalition hätte sich dafür gerne feiern lassen. Doch stattdessen hat der Kanzler einen Rentenstreit losgetreten, der alles überlagert.
MeinungBundesregierungDie Koalition liefert – für die Fettnapfquote
Kommentar von Robert Roßmann
Lesezeit: 2 Min.
Union und SPD wollten sich für ihren Tankrabatt feiern. Doch nichts da, stattdessen tritt der Kanzler eine Renten-Debatte los. Und auch der CSU-Chef eröffnet eine Diskussion, die gerade niemand braucht.
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