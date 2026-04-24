Die Probleme, die die Bundesregierung bewältigen muss, sind gewaltig. Im Äußeren wie im Inneren. Umso erstaunlicher ist es, wie viele Probleme sich die Regierung zusätzlich selbst schafft – auch diese Woche wieder. Der Bundestag hat den Tankrabatt beschlossen, die Koalition hätte sich dafür gerne feiern lassen. Doch stattdessen hat der Kanzler einen Rentenstreit losgetreten, der alles überlagert.