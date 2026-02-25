Die fossile Lobby hat es wieder geschafft. Es gab da ein Gesetz, das hätte der deutschen Gas- und Heizölwirtschaft wirklich das Leben schwer machen können. Es hätte, Schritt für Schritt, die Heizkessel aus den Kellern verbannt. Hauseigentümer hätten sich Wärmepumpen zugelegt, Vermieter ihre Häuser an grüne Fern- oder Nahwärme angeschlossen. Das Gasnetz wäre mit der Zeit überflüssig geworden, das fossile Geschäft immer weiter geschrumpft. Aber nichts da: Der Union ging das Gesetz zu weit, und die SPD wusste nichts entgegenzusetzen. So wird es nun entkernt.
MeinungHeizungsgesetzDie Koalition verrät die Mieter – das wird vor allem der SPD schaden
Kommentar von Michael Bauchmüller
Lesezeit: 2 Min.
Christ- und Sozialdemokraten sind froh, den Öl- und den Gaskessel gerettet zu haben. Sie wollen dafür zwar fossile Brennstoffe stufenweise durch erneuerbare ersetzen. Doch das wird teuer – und den Schaden haben jene, die sich am wenigsten wehren können.
