Die fossile Lobby hat es wieder geschafft. Es gab da ein Gesetz, das hätte der deutschen Gas- und Heizölwirtschaft wirklich das Leben schwer machen können. Es hätte, Schritt für Schritt, die Heizkessel aus den Kellern verbannt. Hauseigentümer hätten sich Wärmepumpen zugelegt, Vermieter ihre Häuser an grüne Fern- oder Nahwärme angeschlossen. Das Gasnetz wäre mit der Zeit überflüssig geworden, das fossile Geschäft immer weiter geschrumpft. Aber nichts da: Der Union ging das Gesetz zu weit, und die SPD wusste nichts entgegenzusetzen. So wird es nun entkernt.