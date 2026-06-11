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MeinungReformenGute Laune bei Merz ist besser als schlechte Laune bei Merz

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Kommentar von Detlef Esslinger

Lesezeit: 1 Min.

Und die DGB-Vorsitzende bekommt auch ihren Platz: das Auftaktfoto vom Treffen von Koalition, Arbeitgebern und Gewerkschaftern am Mittwochabend im Kanzleramt.
Und die DGB-Vorsitzende bekommt auch ihren Platz: das Auftaktfoto vom Treffen von Koalition, Arbeitgebern und Gewerkschaftern am Mittwochabend im Kanzleramt. Michael Kappeler/dpa

Was hat das Treffen im Kanzleramt gebracht? Genau das, was man realistischerweise erwarten konnte. Jetzt müssen Koalition, Arbeitgeber und Gewerkschaften aber auch zügig etwas daraus machen.

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Ob man der Meinung ist, beim Treffen zwischen Koalition, Gewerkschaften und Arbeitgebern sei etwas „herausgekommen“ (oder eben nicht), dürfte eine Frage der jeweiligen Erwartung gewesen sein. Wer von all den echten und vermeintlichen „Gipfeln“ erwartet, sie hätten jeweils den Charakter eines Finales, wird immer enttäuscht sein, wenn danach nur von „angenehm konstruktiver“ Atmosphäre die Rede ist und die IG-Metall-Vorsitzende erklärt, sie gehe „gut gelaunt“ nach Hause. Aber ist das so wenig, in Kombination mit der Verabredung auf einen straffen Zeitplan (bis Anfang Juli) plus der Absicht, Reformen bei Steuern, Arbeitsmarkt und Sozialversicherung im Paket zu beschließen?

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