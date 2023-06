Die Hitzewelle in den Meeren ist ein Warnsignal. Kommt das internationale Abkommen zum Schutz der Hohen See noch rechtzeitig?

Kommentar von Tina Baier

Die Meere sind so warm wie nie zuvor und niemand weiß, warum. Selbst Wissenschaftlerinnen und Forscher, die sich seit Jahrzehnten damit beschäftigen, können das Phänomen nicht erklären und vermuten "unbekannte Rückkoppelungseffekte". Das ist ein Warnsignal. Es zeigt, wie wichtig es ist, die Meere zu schützen, und zwar ganz besonders jene Bereiche, über die am wenigsten bekannt ist: die Hohe See und die Tiefsee.