Die Touristenattraktion, auf die man wohl verzichten könnte: der brennende Grunwald, vom Nordende am Teufelsberg aus fotografiert.

So gefährlich der Großbrand in Berlin auch ist: Oft sind es die Erlebnisse um die Ecke, die den meisten Eindruck machen. Jetzt also endlich Verzichtsdebatten führen? Bloß nicht.