Wenige Themen haben es in den vergangenen Wochen zu so viel Aufmerksamkeit gebracht wie die Protestkationen der "Letzten Generation".

Kommentar von Katharina Riehl

In welcher Währung bemisst man den Erfolg einer politischen Protestaktion? In Twitter-Statements von Politikern? In Talkshow-Minuten, in denen die Wortführer im Bild waren, multipliziert mit der Einschaltquote? In Talkshow-Minuten, in denen nicht über die Rechtmäßigkeit der Proteste gesprochen wird, sondern über die inhaltlichen Forderungen der Aktivisten?