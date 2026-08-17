Zu den Tücken des Klimawandels gehört, dass er an Grenzen nicht haltmacht. Andernfalls könnte es in den USA, die aktiv die Erde anheizen und sich obendrein aus der Verantwortung stehlen, ruhig ein paar Grad wärmer sein. Oder es könnten arme Länder, die kaum zur Erwärmung beigetragen haben, verschont bleiben. Stattdessen leiden sie am stärksten unter einem globalen Problem, für das sie am wenigsten können. Der Klimawandel macht keinen Unterschied zwischen Verursachern und Leidtragenden, zwischen reich und arm. Die Schwachen aber können sich am wenigsten schützen. So ist es global, so ist es lokal.