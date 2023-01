Frösche sind auf bestimmte Temperaturen und natürlich auch Wasserflächen angewiesen. Sollte die Erderhitzung weiter voranschreiten, ist ihr Habitat bedroht. Trotz all dieser Erkenntnisse tut sich die Bundesregierung mit Klimaschutzmaßnahmen schwer.

Kommentar von Thomas Hummel

Das Bundesverkehrsministerium manövriert sich in der Klimafrage in eine Sackgasse. Und zieht die gesamte Bundesregierung mit sich. Das begann schon unter CSU-Minister Andreas Scheuer und setzt sich nun unter FDP-Mann Volker Wissing fort. Mit Scheuer beschloss das vergangene Kabinett ein Klimagesetz, nach dem sich die CO₂-Emissionen im Verkehr bis 2030 im Vergleich zu 2019 fast halbieren müssen. Einen Plan, wie das gehen soll, legte Scheuer nicht vor. Wissing erbte das Problem. Doch auch er hat offensichtlich keine wirksamen Ideen, wie er das Gesetz einhalten will.