Die Klimakonferenz von Belém, so hatte Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva angekündigt, werde eine „Konferenz der Wahrheit“. Es klang ein bisschen nach Verheißung und ein bisschen nach Drohung. Aber welcher Wahrheit? Über den Klimaschutz? Die globale Politik? Am Ende dieser mehr als mäßig verlaufenen Konferenz muss man sagen: Die Stunde der Wahrheit hat in Belém vor allem für die Europäer geschlagen.