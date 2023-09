Kühne ökologische Pläne: Kenias Präsident William Ruto auf dem Afrikanischen Klimagipfel in Nairobi.

Bei einem Klimagipfel in Nairobi sucht Kenia den Schulterschluss der afrikanischen Staaten. Für die EU wären sie ein natürlicher Verbündeter in der Klimapolitik. Aber das geht nur auf Augenhöhe.

Kommentar von Michael Bauchmüller

Afrika ist reich an vielem, auch an Weisheiten. "Wenn Elefanten kämpfen, leidet das Gras", heißt eine davon, und diesen Kampf kennt Afrika zur Genüge. Elefanten aus Europa kämpften um Claims und Rohstoffe auf dem Nachbarkontinent, sie zertrampelten mehr als nur Gras. Später kämpften Elefanten aus der ganzen Welt um die Vorherrschaft im fossilen Zeitalter. Unter den Folgen, der Klimakrise, leidet kein Kontinent so wie Afrika - obwohl er weniger als vier Prozent der globalen Emissionen verursacht. Die USA, Europa, China, Japan machen das Geschäft, Afrikas Gras verdorrt.