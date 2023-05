Wie gestaltet man Städte so, dass es dort bei 43 Grad noch auszuhalten ist? Debatten darüber wären vor dem Wahltag am kommenden Sonntag lohnenswert. Wären.

Kommentar von Karin Janker

Es ist ein besonderes Jahr für Spanien. Am Sonntag stehen Kommunal- und Regionalwahlen an, Ende des Jahres folgt die Parlamentswahl. In Spanien bedeutet das: Dauerwahlkampf und ein Trommelfeuer aus Propaganda und Wahlversprechen. Was ist faktenbasierter Angriff auf den politischen Gegner, was bloße Diffamierung? Es zeugt von Ideenlosigkeit, wenn sich Politiker nur keilen. Besonders deutlich und zugleich heikel ist das in der Klimapolitik.