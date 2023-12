Der Idee vom Paradies kommen die Inseln in der Südsee recht nahe mit ihrem klaren Wasser, dem satten Grün der Flora und dem blauen Himmel. Doch das Paradies hat ein Problem.

Kommentar von Thomas Hahn

Die Ergebnisse der Weltklimakonferenz von Dubai sind ein Fortschritt im Kampf gegen die Erderwärmung. So muss man das wohl sehen, denn zum ersten Mal, seit die Menschen unbesorgt Treibhausgase in die Atmosphäre blasen, haben die Vereinten Nationen bei ihrem Gipfel zum Thema Klimawandel den "Übergang weg von fossilen Energien" beschlossen. Zufrieden sollte trotzdem niemand sein. Erstens fehlt dem Abschlussdokument der COP 28 die verpflichtende Schärfe. Zweitens hat sich das Klima schon so sehr verändert, dass das Gerede von einem Erfolg nur von der Tragweite des Problems ablenken würde.