Die Klimakonferenz in Antalya endet ernüchternd: kein Fortschritt, nur Stillstand. Das wirft eine Menge Fragen zur Zukunft dieser Gipfel auf – aber im Scheitern steckt auch eine gute Nachricht.

Zwei Wochen Verhandlungen, kein Ergebnis: Dieser Klimagipfel war ein Rückschlag für die Welt. Angekündigt war er als Konferenz der Umsetzung. Den großen Worten der Vergangenheit sollten Taten folgen. Doch er wurde zum Gipfel des Stillstands. Länder wie Saudi-Arabien und Russland, die mit fossilen Milliarden Wolkenkratzer errichten oder Kriege führen, haben in Antalya so viel Sand ins Getriebe der Vereinten Nationen gestreut, bis die Maschinerie der internationalen Klimadiplomatie schließlich erlahmte. Die Chefs der Konferenz, ein eigentümliches türkisch-australisches Duo, ließen es geschehen. Am Ende stritt sich die Welt auf offener Bühne.