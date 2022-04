Nie zuvor wurde weltweit mehr Strom aus erneuerbaren Energien produziert als 2021. Trotzdem war der CO₂-Ausstoß so hoch wie nie. Was jetzt zu tun wäre.

Kommentar von Marlene Weiß

Es gab in den vergangenen Jahren einigen Grund für Optimismus, zuweilen geradezu Euphorie, was die Rettung des Klimas angeht. Erneuerbare Energien werden immer billiger, Wind und Sonne sind an manchen Standorten die günstigsten Energiequellen. Außerdem hat es das Klimathema nicht zuletzt dank der Fridays-for-Future-Bewegung endlich ins Bewusstsein der Gesellschaft geschafft. Und unter dem Dach des Paris-Abkommens hat sich ein großer Teil der Staaten zu Netto-Null-Zielen durchgerungen, sie wollen also langfristig aufhören, CO₂ in der Atmosphäre zu verklappen - was die zentrale Bedingung für eine Stabilisierung des Klimas ist. All das sind riesige Fortschritte. Es ist nicht lange her, dass man von alldem kaum zu träumen wagte.

Doch damit allein ist noch nichts gewonnen. Es bedeutet nur, dass sich eine historische Chance auftut. Die Menschheit hat jetzt die reale Möglichkeit, die Erwärmung in absehbarer Zeit zu stoppen, womöglich sogar noch auf einem annähernd erträglichen Niveau von zwar nicht mehr 1,5, aber immerhin rund zwei Grad. Das ist eine fantastische Nachricht, noch vor wenigen Jahren sah es so gut wie hoffnungslos aus. Aber noch immer nicht ausgeschlossen ist leider das Szenario, dass diese Chance vertan wird, bis es für vieles endgültig zu spät ist. Wie soll man das seinen Kindern, Nichten oder Neffen erklären? Wie den Enkeln? Nur weil das eine etwas abgedroschene Frage ist, fällt die Antwort noch lange nicht leicht.

Am Montag erscheint der dritte Teil des Weltklimarat-Berichts. Nach den ersten beiden Teilen zum Zustand des Klimas und zu Möglichkeiten der Anpassung wird es nun um Maßnahmen gegen den Klimawandel gehen. Der Bericht des Klimarats (IPCC) macht keine Vorhersagen, er kartiert lediglich die Zukunft: Wenn die Welt diesen oder jenen Weg einschlägt, dann könnte es so und so ausgehen.

Nie zuvor wurde mehr Kohle verbrannt als 2021

Es lohnt sich immer, diese Berichte zu lesen, aber große Überraschungen bringen sie nicht. Das Wesentliche ist bekannt, die Probleme sind es auch. Manches kann man schon erkennen, wenn man nur die globalen energiebedingten CO₂-Emissionen für das vergangene Jahr betrachtet.

Nie zuvor wurde weltweit mehr Strom aus Erneuerbaren produziert als 2021. Aber was hat das gebracht? Trotz allem gab es die höchste je erreichte Emissionsmenge: Gut zwei Milliarden Tonnen mehr CO₂ wurden ausgestoßen als 2020, natürlich auch durch das Abebben der Pandemie. Das ist fast das Dreifache der deutschen Emissionen, einfach so obendrauf - so viel zum Thema "grüner Wiederaufbau". Und wenn der Verkehr schon wieder auf Normalniveau wäre, sähen die Zahlen noch ganz anders aus. Besonders erschreckend: Nie zuvor wurde weltweit mehr Kohle verbrannt als 2021, ein Hauptgrund für die hohen Emissionen. Man braucht keinen IPCC-Bericht, um zu erkennen, dass dieser Weg Richtung Abgrund führt.

Diese Zahlen machen aber auch deutlich, was sich ändern muss. Sie zeigen, dass "die Erneuerbaren werden es schon richten" als Klimastrategie nicht ausreicht. Natürlich müssen Ökoenergien ausgebaut werden, gerade in Ländern wie Deutschland schneller als bisher. Aber Kohle, Öl und Gas werden deshalb nicht einfach so freundlich sein und verschwinden. Man muss aktiv, systematisch und mit der nötigen Weitsicht dafür sorgen, dass sie zügig aus dem Markt gedrängt werden, auf Nimmerwiedersehen.

Absolut erlaubt: mehr Pragmatismus

Die effizienteste und eleganteste Methode dafür sind CO₂-Preise wie im europäischen Emissionshandel, aber bis es gelingt, solche Preise weltweit und für alle Bereiche durchzusetzen, kann noch viel Diesel durch den Auspuff gehen, darauf sollte man nicht warten. Es kann unter Umständen auch sinnvoll sein, sich aus dem fossilen Zeitalter herauszukaufen, wie es Deutschland teils mit dem Kohlekompromiss getan hat - ob das nicht auch billiger gegangen wäre, ist eine andere Frage. Oder man verordnet den Ausstieg, wie es China in Teilen hält. Pragmatismus ist hier absolut erlaubt. Aber man sollte sich bewusst sein: Von alleine geht es nicht.

Wie schwierig, teuer und langwierig solche Ausstiegsprozesse sein können, und wie bitter man es bereut, wenn man nicht rechtzeitig angefangen hat, bekommt besonders Europa gerade in der Ukrainekrise vorgeführt. Es wird ein Kraftakt, die russischen Energieimporte zu ersetzen. Das Energiesystem ist enorm träge, man kann jahrelange Versäumnisse nicht so einfach aufholen, nicht einmal mit einem Putin im Nacken.

Mag sein, dass die Krise dabei hilft, sparsamer mit Energie umzugehen und den Umstieg auf Erneuerbare zu beschleunigen, aber das braucht Zeit. Umso wichtiger ist es, endlich wirklich strategisch vom Ende her zu denken. Wenn Deutschland im Jahr 2045 klimaneutral sein soll, dann muss jetzt die entsprechende Infrastruktur her. Autos, Heizungen und vieles mehr müssen mit Strom statt mit Öl oder Gas betrieben werden, und der muss schon ziemlich bald komplett erneuerbar sein. Global ist es nicht anders.

Andersherum kann auch die Energiewende, so dringend nötig sie ist, nicht alle geopolitischen Probleme lösen, das wäre zu viel verlangt. Neue Abhängigkeiten werden entstehen, der Flüssiggas-Deal mit Katar wird kaum das letzte Geschäft mit einem fragwürdigen Regime sein. Eine Simulation des britischen Economist zeigte kürzlich, dass 2040 selbst bei engagiertem Klimaschutz noch immer mehr als die Hälfte der globalen energiebedingten Rohstoffausgaben an Autokratien gehen dürfte - dann eben vermehrt für Kupfer, Kobalt oder Lithium, mal ganz abgesehen von Wasserstoff.

Man kann bei allem berechtigten Optimismus nicht erwarten, dass die Klimawende sich von selbst erledigt, und dann ist alles Bullerbü. Es bleibt ein riesiges Stück Arbeit; es wird schmerzhaft, anstrengend, kompliziert, konfliktreich und sehr teuer - und vieles, aber vermutlich nicht alles wird hinterher besser sein als heute. Aber was ist die Alternative? Genau.