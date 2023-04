Losgesägt: Eine Aktivistin sitzt in Hamburg mit einem an ihre Hand festgeklebten Straßenteil zwischen Polizisten auf der Fahrbahn. Die Bewegung "Letzte Generation" hatte am 25. März die Elbbrücken stadteinwärts blockiert.

Sie haben ja so recht, all die Gruppierungen, die für bessere Klimapolitik kämpfen. Aber sie spalten mit ihrer Radikalität - und schaden damit allen.

Kommentar von Christoph Koopmann

Zum Start ein kurzes Gedankenexperiment: Was wäre, wenn sich mal alle zusammen am Riemen reißen würden im Dienste der Klimarettung? Es wäre alles ganz einfach und mit Sicherheit noch einiges zu retten. Nur reißen sich in Wirklichkeit halt nicht alle zusammen am Riemen, es kommt einem eher vor wie Tauziehen. Die einen reißen mit aller Kraft in Richtung radikaler Klimaschutz - die anderen geben alles, damit möglichst vieles so bleibt, wie es ist.