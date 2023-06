Kleben sich die Aktivisten der "Letzten Generation" auf einer Straße in Berlin fest, ärgert das mehr Menschen, als wenn sie einen Flieger auf Sylt beschmieren.

Kommentar von Henrike Roßbach

Das Video beginnt mit dem Bild eines Steges, der in die Dünen führt, daneben machen Menschen in Warnwesten sich an einem Zaun zu schaffen. Dann tritt eine Frau auf, die einen Blumenkranz auf dem Kopf trägt. "Ich bin Miriam", sagt sie, "und ich werde heute das Spiel der Reichen stören." Nach ihr sagt eine weitere Frau, dieses Mal mit Sonnenhut: "Ich bin Lio, und ich werde heute diesen Golfplatz renaturieren."