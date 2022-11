Wer Kleinkinder und zugleich einen Job hat, ist derzeit nicht zu beneiden. Denn häufig stehen Eltern vor verschlossenen Kita-Türen - weil in den Einrichtungen Personal fehlt.

Kommentar von Katharina Riehl

Herbsttage in Deutschland beginnen im Jahr 2022 mit kurzen Duschen in unzureichend beheizten Badezimmern und mit bedruckten Zetteln an Glastüren von Kindertageseinrichtungen: "Wegen Personalmangel bleibt die Maulwurfgruppe heute leider geschlossen", steht da, oder, wenn man ganz viel Glück hat: "Wegen Krankheitsfällen im Team schließt die Bärengruppe zwei Stunden früher". Vielen Dank für Ihr Verständnis und für heute alles Gute.