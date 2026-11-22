Streng genommen ist das Kirchenasyl ein Rechtsbruch, einer, der um Zeitaufschub bei der Abschiebung eines Flüchtlings bittet. Es ist dies ein Rechtsbruch, den Kirchengemeinden in Einzelfällen für Geflüchtete wagen, weil sie überzeugt davon sind, dass bei der Asylprüfung die Rechte dieser Menschen von der Justitia übersehen wurden. Kirchenasyl ist der Versuch, der Radikalität des Evangeliums nach sorgfältiger Prüfung gerecht zu werden: „Ich war fremd, ihr habt mich beherbergt. Ich war verfolgt, und ihr habt mir Schutz gewährt.“