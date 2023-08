Papst Franziskus beim Weltjugendtag in Lissabon.

Kommentar von Annette Zoch

Am Rande des Weltjugendtags in Lissabon hat sich Papst Franziskus hinter verschlossenen Türen mit 13 Missbrauchsopfern getroffen. Der Pontifex habe intensiv zugehört, hieß es anschließend, sonst drang nichts nach außen. Dafür ließ ein Satz des Papstes aus einer Ansprache vor Kirchenvertretern aufhorchen: Die Skandale hätten das Antlitz der Kirche entstellt, sagte Franziskus, deshalb müsse sie sich nun in Demut läutern und dabei den "Schmerzensschreien der Opfer" zuhören.