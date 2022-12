Kommentar von Annette Zoch

"Nachdem ich wiederholt mein Gewissen vor Gott geprüft habe, bin ich zur Gewissheit gelangt, dass meine Kräfte infolge des vorgerückten Alters nicht mehr geeignet sind, um in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben." Benedikt XVI. sprach diese Sätze am 11. Februar 2013, Rosenmontag, auf Lateinisch, sehr leise, er saß dabei auf einem Thron und las vom Blatt ab, und nicht alle der anwesenden Kardinäle verstanden auf Anhieb, was der Pontifex da gesagt hatte. Zum ersten Mal seit 719 Jahren verließ ein Papst den Stuhl Petri durch Rücktritt und nicht durch Tod. In diesem Moment hat Joseph Ratzinger Kirchengeschichte geschrieben.