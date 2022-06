Was im Kampf gegen Kindesmissbrauch hilft - und was nicht

Fast alles, was deutsche Kinderporno-Ermittler auf den Tisch bekommen, bekommen sie von ihren Kollegen aus den USA geliefert.

Kommentar von Ronen Steinke

Man kann es nicht mehr hören: Die alte Leier von der Vorratsdatenspeicherung ist das, was der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul (CDU), in diesen Tagen des Entsetzens über ein Kinderporno-Netzwerk als Gegenmaßnahme empfiehlt. Damit täuscht er die Öffentlichkeit. Er gaukelt ihr vor, über Internet-Kundendaten könne man Kinderporno-Täter enttarnen. Das ist falsch. Die Täter treffen sich fast immer im Darknet, anonym. Das bringt fast nichts. Das lenkt nur ab, das hält nur auf. Was ist zu tun?