Kommentar von Henrike Roßbach

In jüngster Zeit gab es einige „Wer sagt’s ihm“-Momente zu besichtigen. Etwa mit Blick auf US-Präsident Joe Biden, der trotz seines desaströsen Auftritts im TV-Duell mit Donald Trump an seiner Präsidentschaftskandidatur festhält. Oder der Fall des portugiesischen Überfußballers Cristiano Ronaldo, der das Sinken des eigenen Sterns noch nicht so recht wahrhaben will. Aus Berlin gibt es nun ein neues Beispiel, nur lautet die Frage dieses Mal: Wer sagt’s ihr?