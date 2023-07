Kommentar von Christina Berndt

Den eigenen Körper zu erkunden, ist ein elementarer Bestandteil kindlicher Entwicklung und keineswegs "WIDERLICH ... !!!", wie man in empörten Kommentaren in den sozialen Medien gerade liest. Selbstverständlich dürfen und sollen Kinder sich mit allen zugehörigen Körperöffnungen entdecken. Dazu brauchen sie auch Rückzugsräume, schließlich sind sexuelle Handlungen in dieser Gesellschaft etwas sehr Intimes.