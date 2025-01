Die schwächelnden Parteien der Mitte haben die Chance vertan, sich zusammenzuraufen. Nun sieht es in Wien so aus, als könne eine Regierung nur noch unter Beteiligung oder gar Führung von Herbert Kickl gebildet werden.

Kommentar von Verena Mayer

Ein bekanntes Zitat über Österreich geht so: „Wenn die Welt einmal untergehen sollte, ziehe ich nach Wien, denn dort passiert alles 50 Jahre später.“ Es wird dem Komponisten Gustav Mahler, dem Schriftsteller Karl Kraus und noch einigen anderen zugeschrieben und bedeutet, dass sich das für seine gemütliche Lebensweise bekannte Land nicht so schnell in politische Abgründe reißen lässt. Zuschreibungen wie diese haben dazu geführt, dass man von außen gerne mit belustigter Sympathie auf das Land blickt. Man schätzt das Essen, die Urlaubsorte und den niedlichen Akzent und findet die vielen politischen Verwerfungen dort höchstens skurril.