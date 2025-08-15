Nach wenigen Monaten mit KI an ihrer Seite sind Mediziner nicht mehr so gut im Erkennen von Darmkrebsvorstufen wie zuvor. Warum das nicht schlimm ist – und worauf besonders geachtet werden muss.

Manchmal kann man über KI wirklich herzlich lachen – zum Beispiel, wenn sie wieder mal nicht zwischen Information und Satire unterscheiden kann und behauptet, dass Hunde in der US-Football-Liga NFL spielen. Oder man reißt entsetzt die Augen auf, wenn sie lebensgefährliche Gesundheitstipps gibt, wie jenem US-Amerikaner, der nicht so viel Kochsalz essen wollte und sich dann auf den Rat von ChatGPT hin mit Bromid vergiftet hat. Aber bei allem Stolz auf den eigenen kritischen Intellekt muss man einräumen: Bei manchen Aufgaben, insbesondere bei der Analyse großer Datenmengen, besitzt die KI nun einmal übermenschliche Fähigkeiten. Deshalb arbeiten Wissenschaftler in vielen Bereichen bereits seit Jahren mit KI, während die Allgemeinbevölkerung die Technologie erst vor zwei Jahren mit ChatGPT staunend zur Kenntnis genommen hat.