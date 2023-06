Kolumne von Heribert Prantl

Die KI kann, was Menschen nicht können. Sie kann, richtig programmiert, penibel und akkurat alle Gesetze, Konventionen und Regeln einhalten, und zwar auch die Gesetze, Konventionen und Regeln, die die allermeisten Menschen gar nicht kennen. Wenn man also die KI mit den Regeln der Menschlichkeit programmiert, könnte sie menschlicher sein, als es die Menschen sind - weil die KI sich dann an diese Regeln hält, was den Menschen so oft nicht gelingt.