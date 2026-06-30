Südkorea will Superstar-Firmen für künstliche Intelligenz fördern, um das Land voranzubringen. Doch die Regierung könnte falschliegen. Denn vom Reichtum der Megaunternehmen kommt im digitalen Zeitalter in der Gesellschaft viel weniger an als einst.

Reichtum ist keine Schande. Ohne Reiche wäre die Welt ärmer, es würde weniger Erfindungen, Kunst und Wohlstand geben, wenn Unternehmer sich nichts trauen und dafür belohnt würden. Das vorab, um einzuordnen, um welche Formen von Reichtum es im Folgenden geht: Als Extreme Wealth bezeichnet man die extreme Zusammenballung von Finanzvermögen in den Händen einiger weniger Menschen und Konzerne, wie sie derzeit live zu bestaunen ist.