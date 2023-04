Das Atomkraftwerk Isar 2 wird in wenigen Tagen vom Netz genommen. Damit geht in Deutschland eine Ära zu Ende.

Kommentar von Constanze von Bullion

An diesem Samstag macht Deutschland Schluss mit der Kernkraft. Die letzten drei noch laufenden Atomkraftwerke stellen ihren Dienst ein. Eine historische Zäsur ist das, und für die Anti-Atomkraft-Bewegung ein Grund zu feiern, jedenfalls wäre es unter gewöhnlichen Umständen so. Nach fast fünf Jahrzehnten ist ihre Karawane ans Ziel gelangt. Nur - Jubelstimmung herrscht nicht, weder bei den Grünen noch in den Geleitzügen der Klimabewegung. Denn der eigentliche Kraftakt der Energiewende, er kommt noch.