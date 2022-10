Von Susan Vahabzadeh

Die Zeitgeschichte und ihre Verfilmung rücken immer näher zusammen, und für Schauspieler bedeutet das, reale Vorbilder zu verkörpern, die noch ganz präsent sind in den Augen ihrer Zuschauer. Es zeugt von ungeheurem Selbstbewusstsein, den Vergleich mit dem Original gleich selbst herzustellen. Kenneth Branagh spielt in der Serie "This England" Boris Johnson, erst seit wenigen Wochen nicht mehr Premierminister, und am Beginn der ersten Folge mengen sich ganz langsam unter die echten Nachrichten-Schnipsel die Bilder aus der Fiktion.