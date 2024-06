Kommentar von Paul Munzinger

Jetzt also doch: Kenias Präsident lenkt ein. Nach massiven Protesten im ganzen Land, mit Toten und Verletzten und einem brennenden Parlament am Dienstag, will William Ruto das Gesetz nicht mehr unterzeichnen, das die Unruhen ausgelöst hat. Die geplanten Steuererhöhungen, die vor allem junge Menschen in Kenia zu Zehntausenden auf die Straße getrieben hatten, sind abgesagt. „Das Volk hat gesprochen“, sagte Ruto am Mittwoch. Es ist eine überraschende Kehrtwende. Doch um das Land zu beruhigen, kommt sie womöglich zu spät.