Großbritanniens Premier Keir Starmer beweist ein exzellentes Gespür für die Dramaturgie in der Suche nach einem Ukraine-Waffenstillstand. Natürlich hätte man die Trump-Woche mit dem Treffen in Saudi-Arabien und der Unterhändler-Reise nach Moskau auch vorüberziehen lassen können, unkommentiert und abgehakt. Trump hat wenig erreicht, und die eigentliche Bewegung findet an der Front statt, wo Wladimir Putin unbedingt die ukrainischen Vorstöße auf russisches Gebiet bereinigen will, ehe ein Gebietstausch Teil einer Vereinbarung werden muss.