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MeinungObersalzbergDas Kehlsteinhaus sollte nicht mehr genauso aussehen wie vor dem Feuer

Kommentar von Matthias Köpf

Lesezeit: 1 Min.

Das Kehlsteinhaus im Mai 1945, nach Ankunft der amerikanischen Truppen.
Das Kehlsteinhaus im Mai 1945, nach Ankunft der amerikanischen Truppen.
Foto: Eric Schwab/AFP

Nachdem ein Brand das 1938 für Hitler errichtete Gebäude weitgehend zerstört hat, ist die Frage nun nicht, ob man es wiederaufbauen muss. Sondern wie.

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Das Kehlsteinhaus hoch über Berchtesgaden, das in der Nacht auf Samstag bei einem Brand weitgehend zerstört wurde, war und ist das Gegenteil einer ganz gewöhnlichen Berghütte. Das Gebäude aus dem Jahr 1938 sollte Hitlers Teehaus sein, auf 1834 Metern Seehöhe der buchstäbliche Höhepunkt des sogenannten Führersperrgebiets am Obersalzberg; errichtet im Auftrag der Nazi-Partei und dazu gedacht, Hitler zu erfreuen und seine Gäste zu beeindrucken. Soll der Freistaat Bayern, dem das Kehlsteinhaus nach Kriegsende zugefallen ist, es wirklich wiederherstellen? Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat dies gleich am Wochenende in Aussicht gestellt.

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SZ PlusVon René Hofmann und Verena Wolff

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