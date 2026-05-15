Der Slogan des Katholikentags, „Hab Mut, steh auf!“, ist dem Markusevangelium entnommen. Der blinde Barthimäus ruft den vorbeigehenden Jesus, der hört ihn, bleibt stehen, und die umstehende Menge ermutigt daraufhin den Blinden: Hab nur Mut, steh auf und geh hin.
MeinungKatholikentagMerz versucht es mal anders – vorübergehend
Kommentar von Annette Zoch
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Auch der Kanzler gibt sich nachdenklich und selbstkritisch: Bei dem Treffen in Würzburg kann man lernen, was konstruktiver Streit ist. Dann aber riskiert der Gast aus Berlin einen destruktiven Streit mit Washington.
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