In Pahalgam sieht es aus wie auf einer Alm. Nur dass der Ort in den Bergen von Kaschmir seine idyllische Seite blitzartig verlor, als am Dienstag bewaffnete Männer aus dem Wald stürmten und wehrlose Urlauber niederschossen. Die Angreifer haben die grünen Matten von Pahalgam in ein Killing Field verwandelt. Mehr als zwei Dutzend Menschen starben im Kugelhagel der Terroristen. Das Massaker vom 22. April war der schlimmste Anschlag auf Zivilisten, den die strategisch bedeutsame Gebirgsregion im Himalaja seit einem Vierteljahrhundert erlebt hat.