Ob Donald Trump diesen Satz kennt? „Auge um Auge lässt die ganze Welt erblinden“, Mahatma Gandhis ganze eigene Fortschreibung einer Passage aus dem Alten Testament passt in besonderer Weise auf den Konflikt in Kaschmir. Hier stehen sich in Indien und Pakistan, zwei unversöhnliche Atommächte gegenüber. Beide sind bereit, sich gegenseitig in den Abgrund zu führen – was verheerende globale Auswirkungen hätte.