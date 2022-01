In Kasachstan regt sich Protest gegen die etablierte Herrscherclique. Präsident Tokajew setzt nun auf das, was er von Machthaber Lukaschenko in Belarus gelernt hat: Er erklärt die Demonstranten zu Terroristen und hofft auf die Hilfe eines mächtigen Nachbarn.

Kommentar von Silke Bigalke, Moskau

Verwaltungsgebäude brennen in Almaty, Statuen liegen am Boden, Proteste erschüttern mehrere Städte in Kasachstan, oft enden sie mit Gewalt. Die Lage in dem zentralasiatischen Land ist unübersichtlich, doch eine altbekannte Forderung dringt deutlich durch den Rauch: "Alter Mann, geh weg", rufen viele Menschen.