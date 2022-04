Kommentar von Stefan Braun

Karl Lauterbach bleibt sich treu, das muss man ihm lassen. Die bisher größte Kehrtwende in seiner noch kurzen Amtszeit hat er in einer Talkshow verkündet. Anfang der Woche hatte Lauterbach entschieden, dass die Isolationspflicht bei einer Corona-Erkrankung entfallen sollte. Doch nach herber Kritik und harschen Kommentaren bremste der Gesundheitsminister am Dienstagabend mit quietschenden Reifen, machte kehrt und saust jetzt in die entgegengesetzte Richtung. In Actionfilmen gehören derartige Stunts zum Grundrepertoire der Helden. In einer Pandemie aber macht sich das ganz schlecht, noch dazu für den Bundesgesundheitsminister.