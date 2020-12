Kommentar von Alexandra Föderl-Schmid

Dieses Urteil in Österreich hat es in sich: Der frühere Finanzminister Karl-Heinz Grasser wurde wegen Korruption zu acht Jahren Haft verurteilt - wegen Untreue, Geschenkannahme und Beweismittelfälschung. Auch wenn Grasser und seine Spezis Berufung angemeldet haben, so wird mit dieser richterlichen Entscheidung und der Begründung offiziell, was viele stets vermutet haben. Die Truppe der rechten FPÖ, die sogenannte Buberlpartie unter Jörg Haider, hat den Staat nur als Selbstbedienungsladen betrachtet.

Grasser war einst gern gesehener Gast in deutschen Talkshows als Schlüsselfigur der ersten Regierung mit Beteiligung der FPÖ in Österreich, gegen die die anderen EU-Staaten im Jahr 2000 Sanktionen verhängten. Dieses Gerichtsverfahren aber hat die Abzocker-Praktiken von FPÖ-Politikern öffentlich gemacht. Für einen Tipp zur Privatisierung von Bundeswohnungen kassierten Grasser und seine Freunde Millionen, die über getarnte Konten im Ausland geschleust wurden. Der ehemalige Finanzminister versuchte, alle für dumm zu verkaufen - mit seiner Erklärung, dass die halbe Million Euro in einem Koffer, die er nach Liechtenstein geschafft hatte, Geld seiner Schwiegermutter sei.

Abgestraft wurde ein System, das in Österreich weit verbreitet ist, dort aber nicht Korruption genannt wird. Zum ersten Mal wurde ein hochrangiger Politiker wegen eines "Tatplans zur illegalen Bereicherung auf Kosten der Republik" mit einer so hohen Haftstrafe belegt. Dieses Urteil hat Signalwirkung und zeigt, dass der Rechtsstaat in Österreich funktioniert.