MeinungUmgang mit TrumpMerz sucht ein Adjektiv, das Deutschland nicht schadet

Portrait undefined Henrike Roßbach

Kommentar von Henrike Roßbach

Was soll er groß sagen? Friedrich Merz, Bundeskanzler.
Was soll er groß sagen? Friedrich Merz, Bundeskanzler. (Foto: Michael Kappeler/dpa)

Der Bundeskanzler entscheidet sich bei der Einordnung des US-Vorgehens in Venezuela für das Wort „komplex“. Es bleibt ihm nicht viel anderes übrig.

Auf der Suche nach einem Begriff, um das amerikanische Vorgehen in Venezuela rechtlich einzuordnen, hat der deutsche Kanzler sich für „komplex“ entschieden. Komplex aber ist auch die Aufgabe, überhaupt Stellung nehmen zu müssen – als europäischer Politiker, der noch das ein oder andere Anliegen an US-Präsident Donald Trump hat.

