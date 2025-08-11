Man muss Friedrich Merz endlich mal loben. Er hat eine richtige Entscheidung getroffen, hat sie gut begründet und klar kommuniziert. Alles gut also?
MeinungBundesregierung:Ein Kanzler muss auch mal vorangehen dürfen
Kommentar von Wolfgang Krach
Lesezeit: 2 Min.
Für seinen Kurswechsel in der Israel-Politik erntet Friedrich Merz jede Menge Kritik – zu Unrecht. Nicht jede Entscheidung eines Regierungschefs muss zuvor in die Konsensmaschine seiner Koalition.
