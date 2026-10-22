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MeinungDemokratieDie Jungen wehren sich gegen die Tyrannei der Alten

Portrait undefined Peter Müller

Kolumne von Peter Müller

Lesezeit: 3 Min.

Okay, was diese Person gewählt hat, scheint sehr klar zu sein.
Okay, was diese Person gewählt hat, scheint sehr klar zu sein.
Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Das Gros der unter 24-Jährigen wählt extrem – rechts oder links. Weil die Regierenden viel zu oft auf Kosten der nächsten Generation entscheiden. Wie ein Neuanfang aussehen könnte.

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Ist die Demokratie zum Aussterben verurteilt? Die jüngsten Wahlen sprechen jedenfalls dafür, dass sich in der demokratischen Mitte bald nur noch alte weiße Männer und ein paar „Omas gegen Rechts“ tummeln werden. Zählt man die Ergebnisse von CDU, SPD und Grünen bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zusammen, haben diese Parteien noch nicht einmal ein Drittel der Stimmen der unter 24-Jährigen auf sich vereinigen können. Demgegenüber lagen AfD und Linke in dieser Altersgruppe addiert jeweils bei rund 60 Prozent. Dabei wählen junge Männer stärker rechts, junge Frauen stärker links – beide zusammen aber jedenfalls keine Partei der demokratischen Mitte.

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Parteien am rechten und linken Rand waren zuletzt bei den jüngeren Wählern besonders beliebt. Die Volksparteien verdanken ihre Vorherrschaft den älteren. Warum es trotzdem keine radikale junge Generation gibt, zeigen historische Wahldaten.

SZ PlusVon Sören Müller-Hansen und Marie-Louise Timcke

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