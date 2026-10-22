Ist die Demokratie zum Aussterben verurteilt? Die jüngsten Wahlen sprechen jedenfalls dafür, dass sich in der demokratischen Mitte bald nur noch alte weiße Männer und ein paar „Omas gegen Rechts“ tummeln werden. Zählt man die Ergebnisse von CDU, SPD und Grünen bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zusammen, haben diese Parteien noch nicht einmal ein Drittel der Stimmen der unter 24-Jährigen auf sich vereinigen können. Demgegenüber lagen AfD und Linke in dieser Altersgruppe addiert jeweils bei rund 60 Prozent. Dabei wählen junge Männer stärker rechts, junge Frauen stärker links – beide zusammen aber jedenfalls keine Partei der demokratischen Mitte.