NDR und BR tragen ihren Streit auf dem Rücken einer Moderatorin aus, anstatt eine offene politische Debatte auch im Programm zuzulassen.

Die ARD streitet sich wegen eines Moderationsjobs, schon wieder. Julia Ruhs löste als Gesicht der an sich nicht besonders wichtigen Reportagesendung „Klar“ von NDR und BR Ärger aus, besonders in den Redaktionen des NDR, und soll sie für den Sender jetzt nicht mehr moderieren. Für den BR aber schon, also geht man bei „Klar“ künftig getrennte Wege. Der Norddeutsche Rundfunk will eine eigene Moderation und sogar eine eigene Redaktion einbringen. Beim Bayerischen Rundfunk dagegen scheint man froh, dass mal wieder jemand oder etwas für Aufmerksamkeit sorgt.