Eine Altersbeschränkung für soziale Medien ist überfällig. Mehr als jedes vierte Kind im Alter zwischen zehn und 17 Jahren in Deutschland zeigt problematische Muster bei der Nutzung von Social Media. Konkret sind es laut DAK-Mediensucht-Studie mehr als 1,3 Millionen Kinder und Jugendliche, die ihren Konsum sozialer Medien nicht mehr im Griff haben. Soziale Medien sind, in ihrer eigenen Logik, damit sehr erfolgreich: Schließlich werden sie eigens so konstruiert, dass sie Süchte erzeugen.